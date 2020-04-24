口罩消毒重複用？把握大原則就安全

新冠肺炎疫情緊，口罩成為必需品，否則進不了醫院、搭不了捷運；但14天才能買9片口罩，無法一天換一片；敦睦艦隊爆發20多個確診案例，讓原本趨穩的疫情又往上升，連封城話題也出現，此時口罩更成為保命物。許多人拿出研究精神，發揮創意，想方設法延長口罩壽命。

政府教電鍋蒸口罩 她照做…結果很慘

口罩不夠用，網路上出現許多「教學」，教大家如何延長口罩壽命。有人提供日曬法，把口罩拿到太陽底下曬，因為有紫外線可殺菌；也有網友說口罩外層不能噴酒精，會破壞防水層，反而讓飛沫液體滲進口罩內。也有人將戴過的口罩，掛在通風處二天，三片口罩就能輪著用一周。更有網友說，聽過香港朋友提到的方法，將用過的口罩放進乾淨信封內，吸收水分後，可以再用二到三天。