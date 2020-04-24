口罩消毒重複用？把握大原則就安全

聯合報 / 記者游振昇林敬家
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）在記者會現場準備電鍋，示範蒸烤口罩重複使用。 圖／聯合報系資料照片
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）在記者會現場準備電鍋，示範蒸烤口罩重複使用。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情緊，口罩成為必需品，否則進不了醫院、搭不了捷運；但14天才能買9片口罩，無法一天換一片；敦睦艦隊爆發20多個確診案例，讓原本趨穩的疫情又往上升，連封城話題也出現，此時口罩更成為保命物。許多人拿出研究精神，發揮創意，想方設法延長口罩壽命。

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口罩 疫情 新冠肺炎 陳時中

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