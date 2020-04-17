【通姦除罪3】外遇生子被當證據 小孩最無辜犧牲者

聯合報 / 記者何定照
外遇生子成通姦提告證據，這些孩子依程序就得做親子鑑定、驗DNA，甚至經歷各種法律程序，都是創傷。圖／聯合報系資料照片
外遇生子成通姦提告證據，這些孩子依程序就得做親子鑑定、驗DNA，甚至經歷各種法律程序，都是創傷。圖／聯合報系資料照片

不少提訴通姦者為打刑法第239條通姦罪官司，將配偶外遇生子作為證據，卻也讓這些孩子成犧牲對象。與該法同在憲法法庭熱議的，還有規定原告可撤告配偶、只告相姦者（小三或小王）的刑事訴訟法第239條。法界指出，兩法原本旨在保護婚姻制度、懲罰讓婚姻失去信賴度者，最後卻只罰到婚姻外他人。

小三不敢報戶口 孩子成幽靈人口

律師賴芳玉表示，相對於通姦現場逮正著，外遇生子可說是刑法第239條最明顯又直接的證據。由於怕被告，早期有些小三根本不敢報戶口，爸爸也不敢認，孩子成了幽靈人口；為掩人耳目，這些孩子常被迫在不同家戶間流浪，衍生更多問題。

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婚姻 外遇 通姦除罪化

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