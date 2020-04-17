【通姦除罪3】外遇生子被當證據 小孩最無辜犧牲者

不少提訴通姦者為打刑法第239條通姦罪官司，將配偶外遇生子作為證據，卻也讓這些孩子成犧牲對象。與該法同在憲法法庭熱議的，還有規定原告可撤告配偶、只告相姦者（小三或小王）的刑事訴訟法第239條。法界指出，兩法原本旨在保護婚姻制度、懲罰讓婚姻失去信賴度者，最後卻只罰到婚姻外他人。

2020-04-17 12:16