【通姦除罪2】寄生抓姦的徵信社 往往才是最大贏家

通姦罪是否違憲的大法官釋憲案正在進行中，有律師指出，提訴通姦除了可能讓原本不想離婚的變成離婚，更多情況是本來就想離婚者，誤以為可藉抓姦提訴拿到更好離婚利益、分到更多財產，結果往往弄得自己和配偶兩敗俱傷。

徵信社對分抓姦所得 元配所剩無多

律師賴芳玉說，曾有元配找徵信社抓姦，也逮個正著，逼丈夫當場簽1000萬元台幣本票，所得由徵信社和元配「對分」，最後丈夫身家財產全毀，債信也出問題，離婚時已無剩餘財產，元配那時才明白，徵信社所謂「對分」是指全案所有環節的所得，包括配偶剩餘財產，但丈夫已無財產，元配先前拿到的500萬元，在付給徵信社鉅額費用等後所剩無幾，自己也沒拿到什麼，「賺的是徵信社」，讓她非常後悔。