青年大提琴手全球串連拍片 聽來自屏東臥室的美妙琴音

2017年「灣生回家」爆出作者田中實加（本名陳宣儒）號稱的灣生後裔身分造假，最後作者道歉、出版社接受退書收場。近日一本記錄花蓮壽豐鄉「日本移民村」豐田村村誌的「後山來去」，有受訪人指部分內容不實，最後也是作者道歉、書下架銷毀收場，再度引發紀實文學成了虛構的疑慮。

2020-04-11 10:14