青年大提琴手全球串連拍片 聽來自屏東臥室的美妙琴音
「在COVID-19（新冠肺炎病毒）席捲全世界的空前時代裡，我們雖然身處各地，但是透過音樂，我們可以心靈相連。」24名年輕大提琴手隔空合作，錄製聖桑名曲「天鵝」上傳至YouTube，希望藉由音樂的力量安撫人心；家在屏東萬丹的林恩俊也參與演出，讓「台灣屏東」之名隨著影片向全世界放送。
林恩俊加入24位樂手 合作拉奏天鵝
「天鵝計畫」由美國芝加哥一個高中生在「居家避疫」時，串連24名青少年大提琴手，隔空合作拉奏聖桑名曲「天鵝」（The Swan）。其中12名是美國本地學生，另外12名來自其他國家，分別在自己家中隔空合奏，再剪輯成5分鐘影片上傳YouTube，短短十幾天已有六萬多人聆聽。
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