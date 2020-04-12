八斗子岸置中心轉型 那夜搶救海豚感動好多人

聯合報 / 記者吳淑君
愚人節這天，有隻未成年海豚在蘇澳擱淺，緊急送往基隆八斗子救傷站救治。圖／蔡馥嚀提供
愚人節這天，有隻未成年海豚在蘇澳擱淺，緊急送往基隆八斗子救傷站救治。圖／蔡馥嚀提供

4月1日愚人節這天，有一隻未成年海豚在蘇澳擱淺，中華鯨豚協會緊急送往基隆八斗子救傷站救治，雖然最後沒能救活，但感動很多人，令人好奇的是，基隆什麼時候有這處救傷中心？基隆市政府海洋及漁農科長蔡馥嚀透露，為了這一天，已經準備兩年了。

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2年前一隻幼年的花紋海豚迷航到基隆市八斗子漁港，牠在港內四處游動、追逐魚群，不願離去，基隆市動物保護防疫所、中華鯨豚協會等單位曾試圖引導牠出港，但沒成；不料兩天後，小海豚突然變虛弱，各單位準備把牠打撈上岸救護，卻晚了一步，最終牠靜靜的沉入水底沒了呼吸。

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