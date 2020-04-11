【文壇風波2】灣生回家翻版「後山來去」的紀實虛構爭議
2017年「灣生回家」爆出作者田中實加（本名陳宣儒）號稱的灣生後裔身分造假，最後作者道歉、出版社接受退書收場。近日一本記錄花蓮壽豐鄉「日本移民村」豐田村村誌的「後山來去」，有受訪人指部分內容不實，最後也是作者道歉、書下架銷毀收場，再度引發紀實文學成了虛構的疑慮。
訪談豐田村民 爆捏造爭議
今年1月出版的「後山來去」，書中指材料來自花蓮縣牛犁社區交流協會兩代社區工作者的訪談，作者是也參與訪談的牛犁協會社區營造組組長楊富民。該書原本廣受美國哈佛大學東亞語言與文明系講座教授王德威等人推薦，但73歲受訪人葉煥順在出書後表示，關於他的「失玉之後」一篇捏造內容。
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