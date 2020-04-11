【文壇風波2】灣生回家翻版「後山來去」的紀實虛構爭議

作家駱以軍日前捲入抄襲風波，起因於他將學生劉芷妤在課堂發表的小說雛形，作為長篇小說「明朝」的眾多故事材料之一，引發軒然大波。法界指出，著作權法規定不論文字或口述，原始著作人都享著作權，作家寫下聽聞時應再變形改編；但也有作家感慨，常寫身邊人故事的已故作家張愛玲、王禎和等人，若身處當今網路時代，恐怕也成過街老鼠。

2020-04-10 11:18