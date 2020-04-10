【文壇風波1】張愛玲若活在網路時代 恐也成「駱以軍」
作家駱以軍日前捲入抄襲風波，起因於他將學生劉芷妤在課堂發表的小說雛形，作為長篇小說「明朝」的眾多故事材料之一，引發軒然大波。法界指出，著作權法規定不論文字或口述，原始著作人都享著作權，作家寫下聽聞時應再變形改編；但也有作家感慨，常寫身邊人故事的已故作家張愛玲、王禎和等人，若身處當今網路時代，恐怕也成過街老鼠。
駱以軍「明朝」取材 陷抄襲風波
駱以軍去年初在民間開小說課，內容包括給引題，請學生講故事。他再以此經歷為創作素材，去年4月在香港明周文化專欄以4次系列發表，並作為去年9月出版的小說「明朝」的部分內容。
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