社交距離宣導圖 「小隻女趴沙發」網友騷動

聯合報 / 記者趙宥寧
內政部在臉書親自示範社交距離，表示只要拿「迷你可愛的同事來量就對囉！」圖／擷取自內政部臉書
內政部在臉書親自示範社交距離，表示只要拿「迷你可愛的同事來量就對囉！」圖／擷取自內政部臉書

為降低新冠肺炎感染風險，中央流行疫情指揮中心提出室內1.5公尺、室外1公尺的「社交距離」，但這距離怎麼量？ 不可能帶著尺量，目測也要有參考值。內政部推出「嬌小同事」作為活體比例尺；台北市立動物園曬出自家動物，把長頸鹿橫著放，就超過1.5公尺長。至於1.5公尺夠不夠遠？客委會說，客家人都隔千里唱山歌。

北市動物園 「長頸鹿橫著放」絕了

自防疫中心公布「社交距離注意事項」，台北市立動物園就推出身長大大的象龜、伸出長舌頭的小食蟻獸、1.5隻長臂猿、3隻狐猴的雀躍舞步，還有橫著放的長頸鹿，牠們都超過1.5公尺。連梅花鹿LOGO都特別戴上口罩，防疫知識無所不在。

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社交距離 動物園 海巡署 新冠肺炎

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