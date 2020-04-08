【農藥瓶亂象1】佛系回收法 你喝的水庫可能有農藥...

聯合報 / 記者吳淑君
散落在田間，水溝的農藥瓶，讓食安專家很不安。記者吳淑君／攝影
散落在田間，水溝的農藥瓶，讓食安專家很不安。記者吳淑君／攝影

供應雙北600多萬人飲用水的翡翠水庫，上游幾條支流，一下大雨就會流出一些農藥瓶。翡翠水庫管理局局長謝政道憂心汙染水源，2016年開始和坪林農會合作，獎勵茶農回收農藥瓶，一年回收一萬多個，但他也不敢保證，不會再有農藥瓶流入水庫；這些散見在田間、水溝的農藥瓶，讓學者和民間團體很不安。

翡翠水庫受害 「有一個就不得了」

雙北600萬人共飲的翡翠水庫，長年來一直有農藥瓶入侵的困擾。謝政道指出，5年前剛到任時，發現上游幾條支流，一到下雨天會有一些農藥瓶罐流進水庫；雖然數量不多，但只要出現一個，他就覺得不得了。

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翡翠水庫 坪林 農民

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