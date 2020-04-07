不能實名制買口罩 7萬收容人的防疫人權呢？
新冠肺炎疫情來勢汹汹，國內所產口罩夠不夠用？仍是各界討論話題。不只民間口罩難求，各地監獄與看守所也出現口罩不足的情況，尤其收容人一周只能領一片口罩，即使有錢、持健保卡在監獄內也買不到多餘的口罩，讓家屬非常憂心。學者直言「這是基本人權」，質疑收容人為何不能買口罩？
每周僅發1片口罩…收容人只好自己縫
新冠肺炎疫情自2月起，從國際延燒回國內，一時間口罩奇貨可居，民眾根本買不到，更遑論監獄看守所，雲林監獄千餘名收容人不分男女，自膺為「口罩國家隊」，眾人在監所縫紉班，拿起線做女紅，從裁布、熨燙、裁縫開始學起，從無到有，日產4百片布口罩。
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