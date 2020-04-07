不能實名制買口罩 7萬收容人的防疫人權呢？

消費者更有興趣的是茶咖啡因的去留。茶葉含咖啡因可提神醒腦，也會擾亂體質敏感者的睡眠時鐘，現今技術多從後端製程移除咖啡因，多半改為低咖啡因。高永旭與系上教授們的研究團隊推斷，咖啡因若透過已知的酵素催化形成，將來可利用分子育種技術，移除這項酵素的基因，得到無咖啡因的茶葉，給人們不一樣的選擇。

2020-04-06 11:26