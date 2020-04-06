賣KAWS公仔換藏品 七八年級姊妹開藝廊

聯合報 / 記者何定照
Hiro Hiro Art Space創辦人陳品妤、陳品伶姊妹，在藝術家侯俊明作品前留影。 記者何定照／攝影
Hiro Hiro Art Space創辦人陳品妤、陳品伶姊妹，在藝術家侯俊明作品前留影。 記者何定照／攝影

七、八年級藝術藏家崛起，Hiro Hiro Art Space創辦人陳品妤、陳品伶姊妹，正是其一。不同於許多年輕藏家以買KAWS公仔為目標，陳品妤雖然也喜歡KAWS，但她買KAWS是想換來更心儀的藏品。她提醒年輕藏家，買喜歡的最重要，別老想著買到另個「常玉」，以免失去收藏的快樂。

赴日留學 迷上塩田千春

1988、1992年出生的陳品妤姊妹，從小就看經商的父親從收藏古董，到改收中國、台灣當代藝術，藏品多到開私人招待所。大學美術產業發展系畢業後，陳品妤赴日留學，迷上作品如編織般的藝術家塩田千春；返台於藝廊工作五年後，開始收塩田塗鴉「小作品」。由於單價要15萬元，她坦言「家裡有幫忙」。

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