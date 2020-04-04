草間彌生打敗廖繼春！看看七、八年級收藏家買什麼？

南韓近年影劇表現亮麗，從電影「寄生上流」、「82年生的金智英」到電視劇「愛的迫降」、「梨泰院Class」，幾乎每劇都成話題，凸顯影視產業鏈雄厚實力。發行引進、宣傳行銷韓片逾20年的黃孝儀說，南韓影視能起飛，關鍵有四大：政府放手讓專業領導、交給市場機制競爭刺激品質、從教育培養觀眾、關切如何說故事而非只注重IP（智慧財產），讓南韓善於用有限兵力打最好的仗。

2020-04-02 11:29