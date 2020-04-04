草間彌生打敗廖繼春！看看七、八年級收藏家買什麼？
台灣藝術市場，七、八年級新貴正接手。最新「環球藝術市場報告」統計，近半（47%）台灣收藏家來自1980至90年代出生的千禧世代，也就是七、八年級生。藝術界指出，這些新貴不少來自收藏家家庭，多鍾情KAWS公仔、奈良美智等動漫風當代「潮藝術」，和父母喜好大不同，藝術市場與品味正世代交替。
該報告由具50年歷史的巴塞爾藝術展與長期支持巴塞爾的瑞銀集團合作出版。今年瑞銀繼續支持甫創辦就成台灣最夯藝博會的「台北當代」，瑞銀台灣區總經理陳允懋說，就他接觸的藝術新貴藏家，不少家族經營飯店、企業，可說是富二代、富三代。
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