野味一盤盤上桌...原民祭祖食材 你認得幾款？

清明節快到了，台東原住民開始準備清明祭祖，各族祭祖方式各有不同，如有的必須以傳統原味食材當祭品，也就是不能拿加了調味料的東西祭祖。唯一大致相同的是，祭拜祖先的祭品都少不了道地野味，包括烤肉、溪蝦魚、阿拜（粽子）、地瓜、芋頭、野菜，甚至是檳榔，都是清明掃墓不可或缺的祭品。

卑南族依循古法 拒絕現代調味料

卑南族祭祖非常考究，所有祭品都依循古法，給祖先享用的食材，包括阿拜、野菜、山豬肉等，都是不加任何現代調味料、原汁原味的食材；敬祖用的杯子也都是竹製。祭祖過程中，除了頭目及巫師朗誦祝禱外，其他族人都不得喧譁，否則即對祖先不敬。