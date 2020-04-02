【韓流Class 1】當年買台劇的南韓 靠「短精賺」迫降全球

民國56年初，飛官羅建華陪女友到新竹關西旅遊，一時興起走進著名的「摸骨」算命館，摸骨師告誡「3月29不要登高」。他回到台南基地，與幾位隊友聊起此事，長官告訴他329當天不排他飛行，但也勸他不必信這些怪力亂神，以免自己心生罣礙。到了329當天，隊友們不忘開他玩笑，故意要他上二樓「登高」，晚上還拿出蛋糕為他「慶生」。羅建華也恢復開朗樂觀，覺得一切只是江湖術士之言。

2020-03-30 17:08