【韓流Class 1】當年買台劇的南韓 靠「短精賺」迫降全球

聯合報 / 記者何定照
南韓近年影劇表現亮麗，不論電影或電視劇都屢創話題，凸顯影視產業鏈雄厚實力，圖為韓劇《梨泰院Class》。圖／Netflix提供
南韓近年影劇表現亮麗，不論電影或電視劇都屢創話題，凸顯影視產業鏈雄厚實力，圖為韓劇《梨泰院Class》。圖／Netflix提供

南韓近年影劇表現亮麗，從電影寄生上流」、「82年生的金智英」到電視劇「愛的迫降」、「梨泰院Class」，幾乎每劇都成話題，凸顯影視產業鏈雄厚實力。發行引進、宣傳行銷韓片逾20年的黃孝儀說，南韓影視能起飛，關鍵有四大：政府放手讓專業領導、交給市場機制競爭刺激品質、從教育培養觀眾、關切如何說故事而非只注重IP（智慧財產），讓南韓善於用有限兵力打最好的仗。

獨裁時代電影配額制 曾粗製濫造

黃孝儀曾任多家影視公司發行行銷總監，他指出，南韓1987年從獨裁政府漸漸轉為民主政體。在那之前，南韓採以「銀幕配額制」等保護國家電影政策，每年只開放至多20部外片，結果這成國內電影粗製濫造，業者又只能拍政府喜歡的題材，雖民眾不看，但不少業者支持，「3天就可拍一片」。

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電影 南韓 寄生上流

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