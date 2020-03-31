【消失的垃圾桶3】日本公安考量 沙林毒氣事件後急撤垃圾桶
垃圾桶從街頭消失是遲早的事，除了家庭垃圾入侵，還有公共安全等理由。鄰近的日本街道垃圾桶已消失近四分之一個世紀，只在車站和便利商店內還看得到，即便如此，便利商店也一向拒絕外來的垃圾，讓許多赴日旅遊的台灣人很不習慣。
車站僅存的垃圾桶 全改透明設計
日本不設置垃圾桶的原因，主要源自1995年的「地下鐵沙林毒氣事件」，這次化學毒氣的恐怖襲擊事件，造成13人死亡、逾6000人受傷的慘劇，當時儲存沙林毒氣的容器，就藏在地鐵的垃圾桶裡。此後日本就撤除許多公共場合的垃圾桶，車站僅有的垃圾桶也改成透明的分類垃圾桶，可清楚看見內容物；另外，自動販賣機旁也會設置飲料瓶的回收桶。
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