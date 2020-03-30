巧合？摸骨師勸329莫登高 後來飛官殉職是…農曆329

聯合報 / 記者程嘉文
107年10月，王立楨、田定忠發起碧潭空軍公墓插旗活動，獲得不少航迷響應。記者程嘉文／攝影
107年10月，王立楨、田定忠發起碧潭空軍公墓插旗活動，獲得不少航迷響應。記者程嘉文／攝影

民國56年初，飛官羅建華陪女友到新竹關西旅遊，一時興起走進著名的「摸骨」算命館，摸骨師告誡「3月29不要登高」。他回到台南基地，與幾位隊友聊起此事，長官告訴他329當天不排他飛行，但也勸他不必信這些怪力亂神，以免自己心生罣礙。到了329當天，隊友們不忘開他玩笑，故意要他上二樓「登高」，晚上還拿出蛋糕為他「慶生」。羅建華也恢復開朗樂觀，覺得一切只是江湖術士之言。

1964年5月8日 這天是個星期一

5月8日，羅建華執行一場簡單的拖靶任務，F-86戰機卻在低空突然引擎熄火。為了挽救飛機，他試圖重新啟動引擎不成，等到跳傘時高度已經不足，降落傘還沒開就墜地身亡，年僅24歲。眾人幫他清理遺物時發現，當天居然是農曆3月29日！

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