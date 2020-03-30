【消失的垃圾桶2】公德心敗壞 家用垃圾趕跑垃圾桶

台北市環保局最近雖以防疫之名撤除第一批公共垃圾桶，其實是公共垃圾桶退出街頭的第一槍，「接下來垃圾桶只會少，不會多」；放眼全台，公共垃圾桶都被民眾的公德心打敗，陸續退場，目前只剩台北市如此「體貼」民眾丟垃圾的便利。

北市觀光客多 仍留公共垃圾桶

台北市街頭原有2000多組垃圾桶，2017年起逐年檢討需求，數量遞減，目前約有1400組，仍是台灣公共垃圾桶最多、最便民的縣市。環保局長劉銘龍表示，減少公共垃圾桶是趨勢，也能減輕清運負擔、減少市區髒亂點，但台北市觀光客不少，基於觀光客逛街丟垃圾的需要，一直未大幅減少垃圾桶數量，這次因防疫考量暫時撤除四分之一的垃圾桶，正好可以測試民眾的反應。