疫情讓出國泡湯了...8大網紅景點 拯救清明連假

聯合報 / 記者吳淑玲魯永明李京昇
台江國家公園遊客中心有如水上城堡，如鏡像般的倒影，相當絕美。 圖／翁宗憲提供
台江國家公園遊客中心有如水上城堡，如鏡像般的倒影，相當絕美。 圖／翁宗憲提供

公家建築顛覆傳統，不再是呆板的辦公空間，更成網紅景點。位在台南四草的台江國家公園遊客中心，唯美的白色建築有如「水上城堡」，啟用以來吸睛程度不減。南台地震後重建的南化區公所，請來參與設計奇美博物館的知名建築師蔡宜璋跨刀，在偏鄉山區打造一棟純白的「現代工業風」建築，連公共藝術作品都很絕美，成為拍照打卡景點 。

白色水上城堡 每月遊客3萬起跳

2016年啟用的台江國家公園遊客中心的白色建築，被喻為「水上城堡」，唯美的白色建築，放眼望去就好似個水上城堡般。建築群外觀採白色系列，從高空俯瞰，就像一群黑面琵鷺、小白鷺等白色水鳥聚集於濕地的樣子；從地面看則是白色鹽山的意象，屋頂傾斜曲線，就是模仿中央山脈的山稜線，獨具地方特色。

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