電梯鍵貼膜成病毒溫床？科技部改貼「銅片」
新冠肺炎疫情升溫，民眾戴口罩、勤洗手，用酒精消毒，就是想要對抗病毒。不少大樓電梯按鍵則穿上塑膠防護膜，多數人以為此舉是要保護民眾抗病毒，其實是保護一直用酒精消毒的電梯按鍵不受潮。科技部比較特別，電梯按鍵貼的不是塑膠，貼的是銅箔紙，重點則是防病毒。
平均停留72小時 塑膠成病毒溫床
電梯按鍵是大樓中最多人伸手觸碰的地方，多數大樓為落實防疫，頻繁以酒精擦拭電梯按鍵，一棟辦公大樓的總務人員說，怕酒精讓電梯按鍵受潮或受侵蝕，容易故障，所以會貼一層塑料薄膜保護按鍵，不少公寓或大樓也覆蓋透明塑膠片在電梯按鍵上。
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