超毛的！刑警夢見刀疤凶手 抓到犯人長得一模一樣
2004年1月20日 這天是個星期二
2004年1月20日除夕前一夜，高雄市發生封喉命案，李姓男子在楠梓區德中路住處遭一刀斃命，祖母原本指證鄰居是凶手，但在「頭七」，他去向不明的手機晶片卡，突然傳出使用訊號，刑責區刑警還連日作同樣的夢，似暗示凶手另有其人。案發一個月後，更出人意表的是，凶手的樣子竟與刑警夢境「一模一樣」。
2004年高雄小年夜命案 辦案卡關
這件事說來神奇。李姓男子遇害後，警方在凶案現場採獲一枚球鞋留下的血腳印等證物，又找不到死者的手機，他祖母一再向員警指證鄰居殺了孫子，但警方找到鄰居廖姓男子，廖一再否認涉案，且比對腳印大小不符。當時檢方因廖涉毒品案先羈押，深入追查是否殺人。
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