超毛的！刑警夢見刀疤凶手 抓到犯人長得一模一樣

「父親，現在是時候說再見了…，在夢裡都不曾忘懷的是母親的眼淚。」，這是二次大戰結束前三個月，神風特攻隊隊員高田豐志寄回老家的遺書，他的弟弟找了半世紀，去年底終於在宜蘭員山機堡，找到哥哥最後足跡，這段感傷的重逢，也揭開宜蘭在二戰躲過一劫的血淚史。

2020-03-23 12:31