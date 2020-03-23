替兒孫排隊買口罩…不敬老的帽子 有點大了

線上預購的口罩實名制2.0雖上路多日，許多藥局門口每天仍大排長龍，排隊人龍中不少是上了年紀的長輩，他們許多人不是為了自己排隊買口罩，而是為上班的孩子、上學的孫子排隊，即使排上一小時，寧可坐在小凳子上等。家有一老，如有一寶，防疫時期體會特別深。

荷蘭超市 老人有專屬採買時間

國外有相當高比例的新冠肺炎死者是高齡者。在荷蘭，為保護抵抗力脆弱的老人家，荷蘭國民超市Albert Heijn推出一項新措施，全部超市提前一小時開張，早上7點至8點，只讓70歲以上老人入場，與一般市民隔開，讓銀髮族安心購物，減少暴露病毒的風險。