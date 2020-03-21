【消失的麻雀3】瀕危山麻雀全台不到千隻 人工巢是最後希望
「山麻雀」是麻雀的近親，但早在2008年就被農委會列為一級保育野生動物，全台數量更不超過1千隻。有一群人為了搶救山麻雀，在全台掛設人工巢箱，讓山麻雀住進去，成功繁殖率已達3、4成。
列一級瀕臨絕種保育類 數量只比石虎略多
中華鳥會早期觀察，山麻雀原是淺山到中海拔地區常見的鳥種，但漸漸失去蹤影，數量明顯變少，2008年被農委會列為第一級瀕臨絕種的保育類野生動物。嘉義大學生物資源學系助理教授蔡若詩拿出2017年全台山麻雀的數量調查，推估只剩700至1000隻，只比石虎略多一點。今年4月將二度做全台調查，即可了解3年多來族群量的變化。
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