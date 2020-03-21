【消失的麻雀3】瀕危山麻雀全台不到千隻 人工巢是最後希望

賣藥的藥局，從沒想到有一天賣口罩變成了主要業務；也從來沒想到，以往一天沒幾個客人上門，有一天竟變成門還沒開，外面已排了一長條人龍。這個改變，從2月6日的口罩實名制開始。 實名制口罩上路，每家藥局無論規模大小，每天都有中央透過郵局寄送配額的口罩，最早是成人口罩200片、兒童口罩50片，都是2片裝；2月20日因應開學，成人增為400片、兒童200片，藥師分裝口罩的工作量跟著倍增，工時也拉長。

2020-03-21 00:00