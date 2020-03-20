【消失的麻雀2】不良少年白尾八哥 強龍趕走地頭蛇？
全台麻雀數量有減少趨勢，除了農藥使用氾濫、人鳥衝突、土地利用型態改變等原因，許多鳥類團體直指外來種白尾八哥是排擠麻雀的罪魁禍首。被視為鳥界「不良少年」的牠數量持續攀升，10幾年來全台增加逾4倍，專家甚至認為「台灣恐怕是全世界白尾八哥密度最高的地方」。
馬太鞍濕地 麻雀淪為邊緣人
「馬太鞍濕地的白尾八哥18年增加15倍，真是嚇人！」花蓮光復鄉的馬太鞍濕地是天然沼澤濕地，2001年任教花蓮縣光復國小的范力仁在濕地調查生態，麻雀數量位居第一達1256隻，白尾八哥僅8隻。去年范力仁舊地重遊，赫然見到白尾八哥增加到117隻，麻雀數量則減到184隻，且只在濕地的角落活動，明顯被「邊緣化」。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言