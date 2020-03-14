年收上億！休息站結合長照 西濱可借鏡日本
有「窮人高速公路」之稱的台61線西濱公路今年初全線通車，交通部長林佳龍喊話將在西濱經過的10個縣市設休息站，讓用路人休息、上廁所，並帶動創生。借鏡日本經驗，20年來全日本已設1160個「道之驛」（休息站）遍布縣道、鄉道，不僅賣當地農特產品，還讓在地爺爺奶奶入股、免費長照接駁，年營收超過數十億日幣，他們如何做到？
居民是否入股 日台最大差別
在日本，不僅國道有休息站，縣道、鄉道也有休息站，提供停車、廁所及旅客訊息，就類似台灣現在要推動的西濱休息站。有別於台灣國道休息站外包民間業者經營，日本的「道之驛」，土地由地方政府募資徵收，廁所等建設由國土交通省（交通部）投資負擔，鄉鎮公所、工商會議所（工商協會、農會等）負責做生意，地點多選在休耕地。
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