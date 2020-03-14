年收上億！休息站結合長照 西濱可借鏡日本

台灣無人機產業搭上了公部門上升氣流，電塔巡檢、山搜救災等導入科技應用，急需培訓專業無人機操作員，幕後推手之一是被稱為「無人機教官」的岳志忠，但很少人知道，他50歲時因驚豔「鳥瞰」視角，人生大轉彎投入空拍，從業餘走入專業，2016年獲得無人機大廠受訓機會，成為無人機應用技術培訓中心校長，開啟嶄新職涯。

2020-03-13 11:12