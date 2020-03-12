2步驟高效工作？ 唐鳳用的「番茄鐘」還有3點要注意

聯合報 / 記者賴昭穎馮靖惠
政務委員唐鳳點出「番茄鐘工作法」的核心概念，其實就是自律和專注。 記者林河名／攝影
政務委員唐鳳點出「番茄鐘工作法」的核心概念，其實就是自律和專注。 記者林河名／攝影

你一定有過這樣的經驗，使用電腦或手機網頁時，打開某個網頁後，突然想不起來要做什麼。在通訊軟體發達的時代，如何有效管理時間來提高工作效率，行政院政務委員唐鳳分享了她採用的「番茄鐘工作法」，近日引起熱烈討論。其實早在唐鳳之前，就有不少名人都曾推崇番茄鐘工作法，作家劉軒也是愛用者。

為什麼取名「番茄鐘」？

什麼是番茄鐘？它又如何能提高工作效率？「番茄鐘工作法」（The Pomodoro Technique）是義大利人法蘭西斯科．西里洛（Francesco Cirillo）發明，概念其實很簡單，就是以25分鐘為一個「番茄鐘」，規定自己在這段時間內只專心做一件事，之後的5分鐘則放空、休息；接著再以「25+5」為一個時間單位進行、循環。之所以取名為「番茄鐘」，則是因為西里洛當時剛好用的是一個番茄形狀的時鐘，不是因為他愛吃番茄。

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