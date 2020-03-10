區間測速變取締王牌 但用路安全「最佳解答」不是它！

嘉義市副議長蘇澤峰被控2017年買地花1500萬，卻與建商另製作成交價格3200萬的不實契約，向鹿草鄉農會超貸2100萬元得手，檢方依詐欺罪嫌起訴。「超貸」在房地交易市場不算少見，當賣方為了盡速成交、買方資金不夠而希望多貸點、銀行又樂得增加放貸業績，看似三方互利互惠，其實已觸及詐欺罪，不得不慎。

2020-05-16 19:31