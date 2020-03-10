區間測速變取締王牌 但用路安全「最佳解答」不是它！

聯合報 / 記者劉明岩林敬家黃瑞典
區間測速系統可透過後端系統計算車輛通行時間與通行速率，判定是否超速違規。 圖／彰化警方提供
區間測速系統可透過後端系統計算車輛通行時間與通行速率，判定是否超速違規。 圖／彰化警方提供

這兩年來，台灣「區間測速」（路段區間平均速率執法）如雨後春筍冒出，今年3月到4月間，至少有8處「區間測速」開張營業，還方興未艾，到年底估計總數會有30個以上路段完成設置。區間測速當道下，駕駛人別不信邪，超速必定等著吃罰單。

真正超速殺手 警察的取締王牌

超速是車禍重要原因，取締超速違規一直是警方執法重點，過去最常使用取締工具就是固定桿、手持雷射槍及三腳架等測速器，但往往受限道路空間及人員安全等問題，加上只是點狀取締，「道高一尺，魔高一丈」，很多駕駛人接近時放慢速度，過了測點又放開油門，很難達到速度管理目的，進而防止追撞事故

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