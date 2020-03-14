【聰明報稅5】防疫！手機掃指紋 無卡報稅免出門
新冠肺炎疫情不只衝擊全球經濟，也影響5月開跑的綜合所得稅申報作業，財政部除了宣布受疫情影響民眾可申請延期或分期繳稅，也新增線上查詢所得、扣除額及網路報稅的管道，甚至掃指紋、刷臉就可報稅，鼓勵民眾不要到國稅局人擠人。
T-FidO上路 實現「無卡報稅」
每年5月所得稅開始申報後，總有許多民眾趕著到國稅局「搶頭香」，但多數民眾並非急著繳稅，而是去查詢所得和扣除額資料，了解一下今年荷包會失血多少；不過，新冠肺炎疫情讓許多人對於前往公共場合心驚驚，而財政部今年推出至便利超商申請「查詢碼」與「行動身分識別」（T-FidO）認證等新措施，讓民眾有多元方式查調所得和報稅。
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