血友病少年為何千里求藥？靠台灣健保救命

新冠肺炎疫情延燒，一度滯留武漢的台籍血友病少年「小宇」，因救命藥耗盡，湖北省荊門、河南省鄭州兩地台商協會、台辦協力千里送藥解燃眉之急，爾後在藥物二度告罄之際，取得特許讓小宇和母親成都搭機返台，救了一命。這個案例背後有兩岸間政治角力，不少人更好奇，為什麼非要從台灣送藥去不可？

救命藥太貴 台灣納健保全額給付

醫界分析，千里送藥背後有兩個關鍵，一是少年使用的新藥「雙特異性單株抗體」，日本開發後約半年，台灣就引入，但台灣有、大陸沒有。其次，此藥要價昂貴，成年病患用藥，一年花費就要一千萬元，台灣去年11月已納入健保全額給付，若無法從台灣送藥，在大陸採繞徑治療替代，費用動輒千萬，病患恐無法負擔。