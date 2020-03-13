影／擁有上帝視角的男人：空拍機不只我的眼，也是我的腳

聯合報 / 記者郭政芬
岳志忠是台灣空拍攝影先鋒，也是台灣首位挑戰空拍縮時攝影和空拍360環景的攝影家，他用此台空拍機拍下不少珍貴畫面。記者郭政芬／攝影
岳志忠是台灣空拍攝影先鋒，也是台灣首位挑戰空拍縮時攝影和空拍360環景的攝影家，他用此台空拍機拍下不少珍貴畫面。記者郭政芬／攝影

台灣無人機產業搭上了公部門上升氣流，電塔巡檢、山搜救災等導入科技應用，急需培訓專業無人機操作員，幕後推手之一是被稱為「無人機教官」的岳志忠，但很少人知道，他50歲時因驚豔「鳥瞰」視角，人生大轉彎投入空拍，從業餘走入專業，2016年獲得無人機大廠受訓機會，成為無人機應用技術培訓中心校長，開啟嶄新職涯

2月20日午後，嘉義縣一群財政稅務局人員在訓練場，模擬無人機意外狀況，例如GPS異常、風阻疑慮，學員緊握遙控器，頂著分秒必爭的壓力，利用爬升技巧找尋目標，有的學員練到手發抖，緊張直呼「很怕無人機掉下來」，導師岳志忠在旁教學，不要怕無人機離開視線，掌握數據、原路飛回，「免驚！我曾經一次救過5台逆風飛不回的無人機」，要學員放心去飛。

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