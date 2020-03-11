【超速剋星2】區間測速不是要你的錢 政策背後都是血與淚

聯合報 / 記者吳淑君
萬里隧道率先實施區間測速，成功降低肇事率。 圖／聯合報系資料照片
萬里隧道率先實施區間測速，成功降低肇事率。 圖／聯合報系資料照片

短短一公里的萬里隧道，曾一年發生三起死亡車禍，直到兩年前推動區間測速，成功從死神眼皮底下搶過人命。然而，推動區間測速的幕後推手、基隆工務段長張育瑋，這位熱血公務員雖然做了大功德，卻被罵翻，只要有人被開罰，他就成了眾矢之的。

張育瑋嘆：只要悲劇不再重演

張育瑋嘆氣說，想到那對被撞、一死一重傷的老夫妻，只要悲劇不再重演，他就釋懷了。張育瑋105年剛接公路總局第一區養護工程處交控組長不久，萬里隧道就接連發生死亡車禍，先是9月26一輛往金山的機車自摔死亡，不到兩個月、11月17日一輛重機過彎失控、撞護欄死亡；接著三天後的11月20日，一輛往萬里的計程車超車時擦撞一對騎機車的老夫妻，造成一死一傷。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

測速 萬里 車禍

相關新聞

【超速剋星2】區間測速不是要你的錢 政策背後都是血與淚

短短一公里的萬里隧道，曾一年發生三起死亡車禍，直到兩年前推動區間測速，成功從死神眼皮底下搶過人命。然而，推動區間測速的幕...

【聰明報稅2】名模條款上路 省荷包記住關鍵密碼：3、223

今年5月上路的報稅新制中，除了長照特別扣除額，被形容為「名模條款」的薪資所得特別扣除額二擇一討論熱度也很高…

網路形象決定求職成敗！PTT的「數位足跡」最難抹去

凡走過，必留下痕跡，小心「數位足跡」可能影響你一生。某企業應徵「業務」，主管面談一名大學畢業新鮮人後，對儀表、談吐、學歷...

探病5分鐘染疫…台灣探病文化 為何這麼流行

新冠肺炎來勢洶洶，從農曆年前至今月餘，仍未見趨緩跡象，台灣防疫措施也跟著升高，其中，減少探病，被各醫院列為防疫守則重點之一，醫界也出面呼籲，醫院不是社交場所，台灣的陪探病的文化應該改改了。 國內

血友病少年為何千里求藥？靠台灣健保救命

新冠肺炎疫情延燒，一度滯留武漢的台籍血友病少年「小宇」，因救命藥耗盡，湖北省荊門、河南省鄭州兩地台商協會、台辦協力千里送...

【超速剋星1】區間測速亂象叢生 真實效果兩派吵翻

萬里隧道107年7月首創區間測速，不到兩年，全台遍地開花，有10縣市15個路段跟進。區間測速成了超速者的剋星，但也衍生許多亂象；有人飆到終點前來個急煞，耗完時間再走，還有人不滿後車催速停車理論，甚至鬧進警局各吃1萬8000元罰單。有人最近就在公共政策網路參與平台發起廢除區間測速提議，結果不到一周就有5000人附議達標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。