【超速剋星2】區間測速不是要你的錢 政策背後都是血與淚

短短一公里的萬里隧道，曾一年發生三起死亡車禍，直到兩年前推動區間測速，成功從死神眼皮底下搶過人命。然而，推動區間測速的幕後推手、基隆工務段長張育瑋，這位熱血公務員雖然做了大功德，卻被罵翻，只要有人被開罰，他就成了眾矢之的。

張育瑋嘆：只要悲劇不再重演

張育瑋嘆氣說，想到那對被撞、一死一重傷的老夫妻，只要悲劇不再重演，他就釋懷了。張育瑋105年剛接公路總局第一區養護工程處交控組長不久，萬里隧道就接連發生死亡車禍，先是9月26一輛往金山的機車自摔死亡，不到兩個月、11月17日一輛重機過彎失控、撞護欄死亡；接著三天後的11月20日，一輛往萬里的計程車超車時擦撞一對騎機車的老夫妻，造成一死一傷。