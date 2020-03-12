台灣數位教育吊車尾 「最低標」害得有多深

聯合報 / 記者馮靖惠
ViewSonic率先推出「城鄉雲端協同教學」示範計畫，由相距兩百公里、城鄉落差明顯的桃園大業國小及雲林水碓國小共同設計空污監測課程、遠距在課堂上互動。圖／ViewSonic提供
ViewSonic率先推出「城鄉雲端協同教學」示範計畫，由相距兩百公里、城鄉落差明顯的桃園大業國小及雲林水碓國小共同設計空污監測課程、遠距在課堂上互動。圖／ViewSonic提供

數位教育被政府列為重點，十二年國教也新增科技領域，但台灣的教學現場準備好了嗎？經濟合作暨發展組織（OECD）日前公布「2018全球教學調查報告（TALIS, Teaching and Learning International Survey）」，結果顯示，台灣僅15%的國中小教師「經常」讓學生在專題或課程上使用資通信科技（ICT），在調查的48國中敬陪末座，比越南還差。

學校採購 只想買最便宜標

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