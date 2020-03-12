台灣數位教育吊車尾 「最低標」害得有多深
數位教育被政府列為重點，十二年國教也新增科技領域，但台灣的教學現場準備好了嗎？經濟合作暨發展組織（OECD）日前公布「2018全球教學調查報告（TALIS, Teaching and Learning International Survey）」，結果顯示，台灣僅15%的國中小教師「經常」讓學生在專題或課程上使用資通信科技（ICT），在調查的48國中敬陪末座，比越南還差。
學校採購 只想買最便宜標
「台灣排最後一名太難看了！」顯示技術大廠ViewSonic董事長朱家良說，政府採購一心防弊，學校什麼都買最便宜的，只重視「看得到」的硬體，不重視「看不見」的軟體，他主張「科技教育應該是最有利標，而不是低價標。」
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