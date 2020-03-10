【聰明報稅1】減稅紅包！ 一張圖秒懂長照扣除額必備文件

5月就要報稅了，今年所得稅申報有四項攸關荷包的新制上路，分別是每人每年12萬元的長照特別扣除額、薪資所得申報可二擇一的「名模條款」、基本生活費調高至17.5萬元以及同性伴侶可選擇分開或合併申報。但這些減稅好康會不會是看得到、用不到？有哪些條件限制？要怎麼報稅才能又快又省錢？本文將一一為讀者破解。

新增長照扣除額 29萬人受惠

今年所得稅申報新增長照特別扣除額，每人每年定額扣除12萬元，估計約有29萬人可受惠。由於是新增的扣除項目，民眾申報時有幾點要注意，財稅官員表示，不論是照顧家中的失能者，或是納稅義務人本人、配偶是失能者，只要報稅時在同一申報戶，都可列報長照扣除額。