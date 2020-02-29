➤**【習醫之道】小大一進開刀房 「血肉搖滾區」嘔吐中洞察生命

「站這裡才看得清」 護理長主動喬位

認識很久的一位年輕球友，去年進醫學系，第一學期結束前，他說，「我進開刀房了，而且是搖滾區」，護理長還主動把他們這群「小大一」拎著往主刀醫師對面一推，說：「來啊，站這裡，才看得清楚。」

球友以非應屆重考生的角色，經過學測、甄試進了醫學系，和我是棒球搭檔，我們住得近，常聊棒球，後來成了「球搭子」，彼此擔任對方捕手。他說自己站進了「開刀房的搖滾區」時，一臉幸福。幸福，是來自於他說，他沒有後悔重考。

印象中，第一學期的醫學課程似乎是通識、基本學科，連見習、實習也都還早，他卻在大一就穿上無菌手術衣進了開刀房見習，還被推進「搖滾區」。

血腥、炙燒味中 讓你自由發問

還是不解，為什麼這家大家醫學系大一新生就能在「開刀房的搖滾區」看到爽、看到飽，醫師還特別要你往前站、自由發問，他們再用你目前可以理解的語彙，解答你的疑問。

「啊，現在病人血壓由120掉到70，是正常嗎？」

「當然不正常啊。」主刀醫師語氣雖平緩，一切應變措施都按部就班啟動，把病人從此起彼落的機器警示聲中拉回應有的正常音頻。你們這群菜鳥大一生，有人暈了，有人跑到開刀房外嘔吐。看醫療劇，絕對沒有逼真到聞出消毒水混合血水的腥味，也沒有雙極電刀觸碰肌肉組織發出的「炙燒味」。而這，很可能就是接下來你要過的生活中的某個切片。

圖／聯合報系資料照片

師徒制 傳授「以人為本」基本功

查資料，「習醫之道（On Doctoring）」已是許多醫學院近年來重大的課程變革。其中令人印象最深的是「師徒制」，由醫師擔任師父，「讓一、二年級的學生一進來就去醫院診間，像五、六年級的同學一樣，在各科見習」。

見習可以是在專科主治醫師的診間跟診，也可以是巡病房，進手術室也是其中一種。所以，有的大一生在師父帶領下進急診室或開刀房見習。

這樣說，或許太簡化了這門課程的核心目標，所以，再查閱學校的課程學習目標，它有另一層意義是要學生「洞察生命、心靈、社會之間的互動」，更基本的內涵是以人為本，而不是僅治病。這是老生常談，但就是蹲馬步的功夫。

提前體驗「準職場」 未必非好事

歸納所查到資料，這種見習不能算是提早進行臨床課程，而是較以往醫學課程提早「接觸」臨床情境。是在合格醫師帶領下，針對「準職場」進行的觀察、體會。

為了觀察清楚，護理師才把第一次進開刀房、怯生生的你們往「搖滾區」塞，告訴你們這是正式見習，看得清楚才能問得出口。

醫學系大一生就在「開刀房的搖滾區」見血見肉，真是大膽的作法。更積極看，提早透過透視未來職涯內容，應有助於縮短學用落差，與其讓學生想像職涯的模樣，或是延後兌現職涯現實的一面，不如提早面對，對彼此未嘗不是好事。真的不習慣開刀房，也不要勉強待下來，提早在醫學領域中另尋天地，或許更寬、更闊。