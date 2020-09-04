【董事長導遊／下】花7萬搭首富級私人專機 戴勝通搶攻頂級國旅體驗

昔日的「帽子大王」戴勝通近幾年開起旅行社，變身成「董事長導遊」走遍全台灣，隨著疫情解封、國旅興起，早已練兵多年的他，當起精緻國旅的領頭羊。特別的是，最近各航空公司紛紛推出「偽出國」行程，戴勝通父子也商借大老闆的私人專機，專攻想解悶的高端客，組團搭機到花東或離島旅行。

搭灣流往返金門 每人要價20萬

據戴勝通的「跟著董事長遊台灣」網站資訊，私人飛機的成團人數12人，約是2、3個家庭一起包機。而最貴的行程是，頂級的金門三天兩夜尊爵之旅，搭乘灣流飛機來回，每人費用約20萬元。如果不想花這麼多錢，還有「半套」行程，像是三天兩夜花東豪華之旅，搭私人飛機去、坐火車回，一個人約7、8萬元。