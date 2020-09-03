股神巴菲特長抱績優股的理由 讓他愈老賺愈多

聯合報 / 編譯陳韋廷
「股神」巴菲特日前剛度過90歲生日，圖為他去年在波克夏海瑟威股東會召開期間接受媒體採訪畫面。路透
「股神」巴菲特日前剛度過90歲生日，圖為他去年在波克夏海瑟威股東會召開期間接受媒體採訪畫面。路透

「股神」巴菲特剛在8月30日度過90歲生日，他的資產估計達820億美元（約新台幣2.4兆元），其中近9成是65歲以後賺得。巴菲特對華爾街日報說，投資股市的祕訣還是長抱績優股，利用股市的長期複利效果累積財富。以巴菲特的波克夏公司持有的蘋果股票為例，一般投資人平均買進蘋果25周後就會出脫，波克夏持有蘋果股票已四年半，仍不打算賣出，光靠一檔蘋果股票就讓他賺翻。

巴菲特在8月稍早寫給華爾街日報專欄作家齊威格的電郵中說，「我一直推薦瑪土撒拉法」，並打趣地說「這種模式似乎奏效，但我現在只走了9%左右的路。」他目前90歲的高齡，僅約為聖經中記載最長壽者瑪土撒拉969歲的9%。

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