認賠賣屋免繳房地合一稅？這9大誤解最易被罰！

「股神」巴菲特剛在8月30日度過90歲生日，他的資產估計達820億美元（約新台幣2.4兆元），其中近9成是65歲以後賺得。巴菲特對華爾街日報說，投資股市的祕訣還是長抱績優股，利用股市的長期複利效果累積財富。以巴菲特的波克夏公司持有的蘋果股票為例，一般投資人平均買進蘋果25周後就會出脫，波克夏持有蘋果股票已四年半，仍不打算賣出，光靠一檔蘋果股票就讓他賺翻。

2020-09-03 07:00