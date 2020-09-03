認賠賣屋免繳房地合一稅？這9大誤解最易被罰！
今年房市交易熱絡，民眾如果有買賣房子，該申報的稅負不要忘了，免得國稅局找上門來。尤其是房地合一稅，其中最常見的是，不少民眾以為賠錢賣房就不用申報，但國稅局官員說，不論賺賠，依規定都必須在完成所有權移轉登記次日起30天內申報，否則最少要罰3000元。
不論賺賠 移轉登記30天內要申報
在低利率和資金行情帶動下，房地產交易量近來明顯升溫，房仲業者預測，新冠肺炎疫情趨緩，下半年房市若穩定回溫，今年全年移轉棟數可望超過去年的30萬棟，挑戰近六年交易量新高。不動產交易熱絡，隨之而來的就是相關的稅務問題，國稅局官員表示，以2016年上路的房地合一稅為例，許多人誤以為認賠賣屋沒有所得，因此未在期限內申報，結果賣房子不但沒賺錢，還被國稅局罰錢。
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