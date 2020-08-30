【白話財經】開放美豬牛進口 會成為台美FTA敲門磚？

聯合報 / 記者賴昭穎
美國長年爭取開放美豬牛進口來台，蔡英文總統連任後，美國在台協會主席莫健曾再度表態，希望解決美豬牛問題。圖為今年三月蔡總統（右）接見莫健。圖／取自總統府flickr
美國長年爭取開放美豬牛進口來台，蔡英文總統連任後，美國在台協會主席莫健曾再度表態，希望解決美豬牛問題。圖為今年三月蔡總統（右）接見莫健。圖／取自總統府flickr

蔡英文總統日前宣布，明年元旦開放美豬美牛進口，她說這是基於國家經濟利益，以及符合未來總體戰略目標的決定，更將是台美經濟全方位合作的重要起點。乍聽之下，彷彿只要開放美豬牛進口，台灣經濟就可邁向康莊大道、台美經貿關係將更上一層樓，但真的是這樣嗎？而以蔡政府目前一面倒向美國的總體戰略下，我方能和美方談判的籌碼有限，當雙方坐上談判桌的那一刻，才是挑戰的開始。

政治面來看，多年來美方一直質疑前總統陳水扁、馬英九都曾承諾解決美豬牛進口問題，但至今都未能全面解決，因此我方「說話不算話」。

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