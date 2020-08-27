半導體業最愛新鮮人 這所技職學校大學反超「台清交」

中共國務總理李克強在8月20日巡視了天府之國的重慶，他身著簡便襯衫、西裝褲，腳穿雨水靴，走進滿是泥濘的受災村落，在視察一片被洪水淹壞的玉米田時說「裡面都爛了，你看！」 這與一個月前、7月下旬北戴河會議前夕，習近平視察東北的吉林，非常不同，當時只見習近平穿著閃亮的皮鞋，走進玉米地中，察看玉米長勢。習近平還説，東北是世界三大黑土區之一，是「黃金玉米帶、大豆之鄉」， 一定要採取有效措施，保護好大陸最大糧倉。

2020-08-27 15:32