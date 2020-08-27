半導體業最愛新鮮人 這所技職學校大學反超「台清交」
台積電已被民眾封為護國神山，換句話說，半導體產業就是護國產業，不但撐起台灣經濟一片天，也是台灣就業市場最令青年學子嚮往的產業。令人好奇的是半導體廠商最愛哪些學校的畢業生？答案恐怕顛覆很多人的想像。
業者主動邀約 明新科大排第一
104人力銀行最近利用大數據分析三個國人就業熱門產業，其中就包括半導體，意外發現半導體產業整體職缺中，去年及今年最常主動邀約新鮮人的前十大大學，不但技職大學占五所，且第一名由明新科技大學黑馬竄出，高於台成清交四個龍頭學校，跌破不少人眼鏡，主因是技職學校長期與半導體廠商建教合作，以及學長姐口碑效應等，顯見躋身未來最具潛力的半導體產業，技職大學已占重要地位。
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