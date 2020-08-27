半導體業最愛新鮮人 這所技職學校大學反超「台清交」

聯合報 / 記者陳素玲／台北報導
半導體產業撐起台灣經濟一片天，也是就業市場最令青年學子嚮往的產業。圖／聯合報系資料照片
半導體產業撐起台灣經濟一片天，也是就業市場最令青年學子嚮往的產業。圖／聯合報系資料照片

台積電已被民眾封為護國神山，換句話說，半導體產業就是護國產業，不但撐起台灣經濟一片天，也是台灣就業市場最令青年學子嚮往的產業。令人好奇的是半導體廠商最愛哪些學校的畢業生？答案恐怕顛覆很多人的想像。

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