從羅霈穎驟逝看遺產稅 不同情況繼承扣除額差123萬元

聯合報 / 記者賴昭穎
羅霈穎驟逝，未婚的她未留下遺囑，身後財產如何處理引發關注。圖／聯合報系資料照片
羅霈穎驟逝，未婚的她未留下遺囑，身後財產如何處理引發關注。圖／聯合報系資料照片

藝人羅霈穎日前驟逝，未婚的她未留下遺囑，身後財產如何處理引發關注。報載她身後留下在台灣、上海的房產，市價高達新台幣4億元，遺產將由高齡94歲的羅媽媽繼承。財稅官員指出，羅母完成繼承後，如果5年內再次繼承，這部分遺產不需重複課稅，但從第6到9年內，就必須再被課稅；此外，大陸和台灣的稅法規定不同，民眾也要注意。                          

羅有兩位哥哥 家人選擇羅母為繼承人

羅霈穎有兩個哥哥，她身故後家人選擇由羅母擔任她的財產繼承人，KPMG安侯建業聯合會計師事務所會計師游雅絜表示，根據民法規定，繼承的第一順位是配偶、直系血親卑親屬，羅霈穎沒有第一順位對象，就會來到第二順位的父母，第三順位才是兄弟姊妹。

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