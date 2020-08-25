【商圈求生2】北市商圈店家有如風中殘燭 但9月開學後更恐怖

受到新冠肺炎疫情衝擊，今（2020）年北市各大商圈市況全面重挫，不僅待租店面數量大增，租金跌幅也持續探底，已爆發嚴重倒店潮。據「屋比房屋」彙整去年12月疫情爆發前至今年8月，北市永康、士林東區、西門町4大商圈網路待租店面統計資料，發現待租店面增加最多的是東區，達48間、增幅約26%，但西門町也增加16間，增幅同樣接近26%，等同東西兩大支柱都被擊潰。

高人氣永康、西門 仍未脫租金低潮

另外，屋比房屋觀察4大商圈待租店面的租金開價也發現，即使是高人氣的永康、西門商圈，也未脫離租金低潮，相較於去年底，各商圈至少仍有2%至8%的跌幅；而比起過去2年的高點，租金約已降了2成。