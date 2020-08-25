【商圈求生1】高記歇業重擊 鼎泰豐超前部署能救永康街？

聯合報 / 記者何醒邦
高記永康店，因違反建築法而被預告斷水斷電。記者陳睿中／攝影
高記永康店，因違反建築法而被預告斷水斷電。記者陳睿中／攝影

以團結抗疫聞名、在疫情期間僅受輕傷的永康街商圈，上周驚傳老店「高記」因違反營建法規，將在本月底結束營業，其負面效應是否衝擊該商圈？對此，永康國際商圈協進會理事長李慶隆仍樂觀看待，他認為，首先是鼎泰豐早在本店對面開了新店，吸客力強；其次是高記的原址在不久之後，就有新房客進駐；三是高記僅是休息一陣子，先蹲後跳。

經營70年的老字號餐廳「高記」，因2、3樓為住宅，不能違規做商業使用，從去年起共被罰了78萬元，北市建管處要求高記8月底前再不改善，將斷水斷電。於是，位於永康街一號的高記，上周宣布月底結束營業。

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