郭台銘威州廠帶動薪資飆漲 富士康意外成川普最佳助選員

台灣鴻海集團旗下的富士康2018年在美國威斯康辛州設廠，或許是美國近年來最具爭議性的投資計畫，但如今這項計畫正帶動威州部分地區的勞工薪資飆漲25%，薪資成長速度位居全美之冠。而威州是美國總統川普在11月總統大選要力保的關鍵州，在川普勤跑威州拉票之際，富士康帶動薪資成長的成績，意外成為他的最佳助選員。

2020-08-24 17:30