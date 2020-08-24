郭台銘威州廠帶動薪資飆漲 富士康意外成川普最佳助選員
台灣鴻海集團旗下的富士康2018年在美國威斯康辛州設廠，或許是美國近年來最具爭議性的投資計畫，但如今這項計畫正帶動威州部分地區的勞工薪資飆漲25%，薪資成長速度位居全美之冠。而威州是美國總統川普在11月總統大選要力保的關鍵州，在川普勤跑威州拉票之際，富士康帶動薪資成長的成績，意外成為他的最佳助選員。
台積電將在亞利桑納州設廠 也是關鍵州
而另一台灣科技大廠台積電也將在亞利桑納州設廠，巧的是，亞利桑納州也是川普要守住的關鍵州，這個傳統上支持共和黨的州，今年很可能被拜登攻下來。根據新聞周刊22日公布的民調，拜登在亞利桑納州領先川普九個百分點。因此，台積電在亞利桑納州設廠，絕對是川普用來爭取該州選民支持的一大政績。
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