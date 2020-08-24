【財經展望周報】米其林台中初體驗／美封殺微信是否會鬆動？

聯合報 / 記者應翠梅
「米其林指南」今年因為疫情影響，延期到第3季公布。圖為年初米其林集團宣布2020年第二季推出《台北台中米其林指南》。圖／聯合報系資料照片
「米其林指南」今年因為疫情影響，延期到第3季公布。圖為年初米其林集團宣布2020年第二季推出《台北台中米其林指南》。圖／聯合報系資料照片

8月24日

台北、台中米其林指南公布

台新金法說會          

8月25日  

工總發布白皮書

國泰金法說會

8月27日

國發會公布7月景氣燈號

台新金、國泰金 本周起法說會

台新金、國泰金法說會分別在周一（24日）日與周二（25日）登場，法說會中公布的財報以及針對下半年展望。

國泰金在子公司國泰人壽於印尼投資踩雷，８月時候一次認列印尼投資140億元損失，與國壽最初投資印尼Mayapada銀行133億元相比，等於國泰金控在印尼投資全數打掉重練，印尼政府要求該銀行大股東必須增資，國壽後續要再投入多少金額，是否再取得該銀行多數股權，受到投資人關注。

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