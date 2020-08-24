【財經展望周報】米其林台中初體驗／美封殺微信是否會鬆動？

近期投信投顧公會通過擬開放境內基金賺錢時，可向客戶多收取一筆績效費，儘管仍須金管會證期局同意，但消息傳出後，也喚醒民眾想了解手上的基金到底已經被收了哪些費用，還有哪些外加、內含的成本。

2020-08-23 00:32