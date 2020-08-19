乳膠手套銷量激增 大馬華商黃德順財富半年翻4倍

聯合報 / 記者林以君
馬來西亞占全球橡膠手套產量的65%，疫情更助長銷量。路透
馬來西亞占全球橡膠手套產量的65%，疫情更助長銷量。路透

大馬華裔商人、拋棄式手套製造商立合斯頓聯合創辦人黃德順（Wong Teek Son）雖預測到乳膠手套全球市場產業還會增長，他沒預測到的是新冠肺炎造成拋棄式乳膠手套銷量激增，保守估計黃德順3月以來，半年內財富已翻四倍左右，達12億美元。

馬來西亞占全球橡膠手套產量65%，大馬內閣產業部預估今年手套需求量還會成長45%。黃德順去年12月疫情前預估手套市場可能一年增加8%，全球每年大約有3000億隻手套的量能。疫情超過半年來的影響，馬來西亞「手套股」大漲，疫情帶動衛生用品的巨大需求，可能持續到今年底。

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