乳膠手套銷量激增 大馬華商黃德順財富半年翻4倍

都會區停車一位難求，能創造停車空間的機械式停車位因此隨處可見，但相對於平面車位，停在機械式停車格除了技術要好，還得注意車輛高度、重量等相關限制，免得一旦發生碰撞意外得自認倒楣。產險業者說，機械式停車的肇事責任有時相當耗時，因此大多是「個案認定」來評估。

2020-08-19 08:00