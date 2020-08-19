機械車位碰撞多需「個案認定」 能不能理賠要看幾個關鍵

都會區停車一位難求，能創造停車空間的機械式停車位因此隨處可見，但相對於平面車位，停在機械式停車格除了技術要好，還得注意車輛高度、重量等相關限制，免得一旦發生碰撞意外得自認倒楣。產險業者說，機械式停車的肇事責任有時相當耗時，因此大多是「個案認定」來評估，車主可考慮投保「乙式」車險（即車體險），免得日後得費盡心力釐清肇責，還不見得能獲得理賠。

車輛略為超重 意外受損他自認倒楣

劉先生兩年前搬到台北市一棟附有升降式機械停車格的社區，他花了上百萬元買了下層車位，每個月還要付600元的維修保養費。業者在停車場貼出的車輛規格限制車重為1600公斤，他駕駛的休旅車重量1680公斤，儘管略為超重，但使用上並未發生狀況，因此不以為意。