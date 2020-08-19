機械車位碰撞多需「個案認定」 能不能理賠要看幾個關鍵

聯合報 / 記者賴昭穎
產險業者說，機械式停車的肇事責任有時相當耗時，因此大多是「個案認定」來評估。記者賴昭穎／攝影
產險業者說，機械式停車的肇事責任有時相當耗時，因此大多是「個案認定」來評估。記者賴昭穎／攝影

都會區停車一位難求，能創造停車空間的機械式停車位因此隨處可見，但相對於平面車位，停在機械式停車格除了技術要好，還得注意車輛高度、重量等相關限制，免得一旦發生碰撞意外得自認倒楣。產險業者說，機械式停車的肇事責任有時相當耗時，因此大多是「個案認定」來評估，車主可考慮投保「乙式」車險（即車體險），免得日後得費盡心力釐清肇責，還不見得能獲得理賠。

車輛略為超重 意外受損他自認倒楣

劉先生兩年前搬到台北市一棟附有升降式機械停車格的社區，他花了上百萬元買了下層車位，每個月還要付600元的維修保養費。業者在停車場貼出的車輛規格限制車重為1600公斤，他駕駛的休旅車重量1680公斤，儘管略為超重，但使用上並未發生狀況，因此不以為意。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

事故 車主 保險

相關新聞

機械車位碰撞多需「個案認定」 能不能理賠要看幾個關鍵

都會區停車一位難求，能創造停車空間的機械式停車位因此隨處可見，但相對於平面車位，停在機械式停車格除了技術要好，還得注意車輛高度、重量等相關限制，免得一旦發生碰撞意外得自認倒楣。產險業者說，機械式停車的肇事責任有時相當耗時，因此大多是「個案認定」來評估。

買不到自行車？疫情商機擺眼前 捷安特卻苦於美中貿戰

紐約時報17日報導，新冠疫情使得自行車爆紅，但若此時想買自行車，全球最大自行車製造商巨大集團幫不上忙，因為該公司現在一邊努力應付需求暴增，一邊想辦法因應美中貿易戰。

疫情後的航空大戰 傳統航空與廉航誰會先被打趴

國際航空運輸協會（IATA）預估，航空客運市場要到2024年以後才能恢復2019年的水準。大家關心，是近十年爆紅的廉航會被淘汰，或是傳統航空撐不下去。

【財經展望周報】基本工資「少調」或「凍漲」、外銷力拚連5紅

基本工資審議委員會將於周二（18日）登場。基本工資審議委員會是由勞資政學四方委員共同決定，每年第3季時開會決定隔年基本工資是否需要調整。今年新冠肺炎疫情肆虐，產業景氣皆受衝擊，明年的基本工資是否調升備受關注。

【老闆挺住13】田尾盆花大王引進姬龜背 市場爭收購炒高10倍

41歲的彰化田尾盆花大王曾穎浩，從父親手中接下網室從事盆花生產，首創將原本3分地100萬的網室年產值翻3倍，成為年產值300萬的金雞母，更引起業界仿效。雖然過去靠著盆花銷售年營收可達1200萬，受疫情影響讓盈收萎縮剩2成，但靠著網路銷售、花卉市集，反而從生產端走向接觸消費者。

【白話財經】快看薪資單！投保薪資被偷偷少報 各項補助大失血

薪水等於「投保薪資」？投保薪資是什麼？跟自己何干？從生病、生育、失業、退休到死亡，「投保薪資」其實每天都跟勞工有關係，如果你每個月都有繳勞健保費，也是從「投保薪資」計算而來，跟自己的荷包息息相關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。