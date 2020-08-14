扛起3/4個中國！「小姐姐們」帶動疫後經濟
陸劇「三十而已」以30歲女性為故事主角，近日在兩岸三地掀起話題旋風，劇中女性崛起讓一家投行指出，大陸20到40歲的「小姐姐」們正迅速成為消費新動力，為食品、電視節目、化妝品，奢侈品（精品）、醫美及互聯網等各行各業帶來大量收入，使其繁榮發展。數據顯示，女性的消費額占大陸總消費額的四分之三，成為大陸經濟增長的重要角色。
省吃儉用只為包？對自己好一點吧
據環球網報導，中國人民大學重陽金融研究院高級研究員劉戈表示，在大城市工作、經濟獨立、有較高的收入、沒有家庭負擔，這些條件幾乎可以用來定義「小姐姐」，比起10年前的「小姐姐」們，寧可幾個月省吃儉用也要買一個名牌包包的消費習慣，如今的「小姐姐」們，更願意花錢在自己身上，整體來說，大陸年輕女性的消費體驗更自我，消費領域更豐富。
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