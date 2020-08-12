退休月領4萬9！勞保年金王的作法 你也辦得到

聯合報 / 記者陳素玲
累積投保年資對退休後領取較高年金非常有幫助。現代很多年輕人從就學時期開始打工，打工依法要加勞保，開始累積勞保年資，對老年後領取勞保年金將有大大的助益。圖／聯合報系資料照片
累積投保年資對退休後領取較高年金非常有幫助。現代很多年輕人從就學時期開始打工，打工依法要加勞保，開始累積勞保年資，對老年後領取勞保年金將有大大的助益。圖／聯合報系資料照片

勞保年金王」換人了！去年12月一位77歲在竹科工作退休的高齡勞工申請領取勞保年金，勞保年資高達58年10個月，加上延後領，可以加領20%，總計月領金額高達4萬9561元，刷新保持五年多的年金王紀錄4萬9196元，也是勞保年金開辦11年來最高領取金額。

365元之差 打敗前任年金王

4年前一位76歲男性高齡勞工創下勞保年金金額新紀錄。當事人16歲起工作就投保勞保，後來當老闆，2015年才請領勞保年金。由於累計勞保年資達60年3個月，平均月投保薪資4萬3900元，又多領20%展延年金，每月年金可領4萬9196元，一直保持勞保年金開辦來最高紀錄，榮登「勞保年金王」。

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