家人集資買彩券少了這步驟 一半獎金恐白白送政府

威力彩開出史上最高頭獎獎金31億餘元，由兩注均分，其中一注疑似出現集資糾紛，至今仍餘波盪漾。民眾集資買彩券時，留下白紙黑字的證明文件，除了可作為日後引發爭議對簿公堂的佐證，財稅官員指出，如果是家人集資，更需要集資證明，否則若被稅捐單位認定是刻意透過親屬間移轉財產規避贈與稅，連同20%所得稅，最重可能被課40%的稅負。

台新傳員工集資中15億 爆出私吞疑雲

威力彩31億頭獎花落台北市大安區和南投縣竹山鎮，其中大安區的頭獎得主出現戲劇化發展。台灣彩券公司在開獎隔天指出，大安區的得主花5600元電腦選號，以「第一區（1號至38號）包牌7碼、第二區（1號至8號）全包」的方式下注。因為是包牌，這名幸運兒除了中頭獎，還中了7注貳獎（1注365萬元）、6注參獎（每注15萬元）和42注肆獎（每注2萬元），合計中獎金額15億8980萬元；扣除20%的所得稅後，實領約12.7億餘元。