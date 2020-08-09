現在賣太早？金價飆新高湧「賣金潮」 學者給六字訣

黃金價格再創新高，最近銀樓出現賣金潮，絡繹不絕的民眾拿出陳年金飾到銀樓變現，賺到這波金價的人樂了，要結婚的新人卻可能笑不出來，一整組結婚金飾買下來破20萬元，負擔加倍。銀樓裡討論最多的是「金子還會漲嗎？會不會賣太早？」銀樓老闆多半笑答「千金難買早知道。」但與財經專家口徑一致，建議「分批賣出」。

宮廟變賣金牌笑呵呵 結婚新人苦哈哈

民間掀起賣金潮，南部王姓銀樓業者表示，先前金飾一錢6000多元時，就有許多人來賣金，許多是長輩給子女的金飾，此外也有一些私人宮廟、神壇，也把信徒捐獻的金牌拿來變賣，「大家拿到大把現金都笑呵呵」。