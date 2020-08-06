5G匯流戰開打！現在主打行動、寬頻、有線電視「一費三享」

聯合報 / 記者何醒邦
5G時代，電信與有線電視業者積極合縱連橫。圖／中華電信提供
5G時代，電信與有線電視業者積極合縱連橫。圖／中華電信提供

台灣正式進入5G元年，繼電信三強中華電、台灣大、遠傳相繼於7月開台，兩小業者的台灣之星也在本周開台、亞太電信則以9月底前開台為目標。然因5G時代更著重「居家數位匯流」領域，所以除了小螢幕的行動網路，大螢幕的有線電視擁有到家戶last mile（最後一哩）的優勢，電信與有線電視業者也積極合縱連橫，正式進入「多網合一」的資費搶客大戰。

中華電、台灣大 領航數位匯流

目前數位匯流勢力以兩大集團最為穩固。一是電信龍頭中華電信，擁有約1050萬用戶，加上視訊服務MOD也有超過200萬用戶。二是富邦集團的台灣大哥大，約有710萬用戶，而富邦旗下有線電視凱擘與台固等，共逾160萬戶。

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